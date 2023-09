Intuit: Aktuell unterbewertet - Potenzial von 8,43%?

Weitere Suchergebnisse zu "Intuit":

Die Intuit-Aktie scheint derzeit nicht richtig bewertet zu sein, so die Einschätzung von Analysten. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 467,56 EUR und somit um -8,43% vom aktuellen Kurs entfernt.

• Am 05.09.2023 legte Intuit um +0,21% zu

• Mittelfristiges Kursziel: 467,56 EUR

• Guru-Rating erhöht auf 4,31

Am Markt zeigte sich gestern ein Anstieg von +0,21%. Diese Entwicklung sorgt für eine positive Bilanz von insgesamt +2,66% in den letzten fünf Handelstagen. Die Stimmung am Markt ist dementsprechend optimistisch.

Wie sehen es jedoch die Bankanalysten? Der Durchschnittswert des mittelfristigen Kursziels beträgt momentan 467,56 EUR. Dies würde Investoren eine Rendite von -8,43% eröffnen und zeigt somit das Potenzial für einen Kauf der Aktie auf.

Allerdings teilen nicht alle Experten diese Ansicht nach der jüngsten positiven...