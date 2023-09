Intuit: Aktienbewertung unterschätzt – Kursziel 477,39 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Intuit":

Die Intuit-Aktie wird von Analysten als unterbewertet betrachtet. Demnach liegt das wahre Kursziel bei 477,39 EUR und damit -0,77% über dem aktuellen Kurs.

• Am 27.09.2023 stieg die Intuit-Aktie um +1,00%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 477,39 EUR

• Das Guru-Rating für Intuit ist jetzt bei 4,31 nach zuvor ebenfalls 4,31

Gestern konnte die Intuit-Aktie am Markt ein Plus von +1,00% verzeichnen. In den letzten fünf Handelstagen ergibt sich dadurch insgesamt eine Wochenergebnis-Neutralität mit einem Plus von lediglich +0,77%. Allerdings scheint der Markt derzeit neutral gestimmt.

Aktuell sehen Bankanalysten das Kursziel für die Intuit-Aktie bei 477,39 EUR.

14 Analysten empfehlen einen Kauf der Aktie und acht weitere bewerten sie immerhin noch positiv mit “Kaufen”. Sechs Experten wiederum haben sich dafür ausgesprochen die...