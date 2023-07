Intuit: Aktie unterbewertet - Kursziel 437,87 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Intuit":

Die Aktie von Intuit wird derzeit von Analysten als unterbewertet eingestuft. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 437,87 EUR und damit um -1,34% höher als der aktuelle Kurs.

• Am 20.07.2023 gab es eine negative Entwicklung von -0,49%

• Das Kursziel beträgt 437,87 EUR

• Guru-Rating steigt auf 4,30

Gestern verzeichnete Intuit an der Börse einen Rückgang von -0,49%. In den letzten fünf Handelstagen stieg die Aktie jedoch um +2,91%, was auf Optimismus am Markt hindeutet.

Obwohl einige Analysten diesen Anstieg erwarteten, sind sie sich einig in ihrer Einschätzung zur Bewertung der Aktie. Der Durchschnittswert des mittelfristigen Kursziels liegt bei 437,87 EUR und würde Investoren somit eine Rendite von -1,34% ermöglichen. Jedoch teilen nicht alle Experten diese Meinung nach dem jüngsten positiven Trend.

16 Analysten empfehlen...