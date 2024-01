Intuit Aktie: Ein sicheres Investment?

Weitere Suchergebnisse zu "Intuit":

Die Aktie von Intuit wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen, und das wahre Kursziel liegt um -16,42% unter dem aktuellen Kurs.

Aktuelle Kursentwicklung von Intuit

Am 25.01.2024 verzeichnete Intuit eine Kursentwicklung von +0,36%, und das Kursziel des Unternehmens liegt bei 489,80 EUR. Das Guru-Rating von Intuit bleibt unverändert bei 4,23.

Positive Kursentwicklung und Analystenmeinungen

In den vergangenen fünf Handelstagen und einer vollständigen Handelswoche hat sich der Kurs um +2,62% entwickelt, was auf eine relative Marktoptimismus hindeutet. Die Stimmung bei den Analysten in den Bankhäusern ist eindeutig positiv.

Einschätzungen der Bankanalysten

Die durchschnittliche Meinung der Bankanalysten ist, dass die Aktie ein mittelfristiges Kursziel von 489,80 EUR hat, was Investoren einen potenziellen Verlust von -16,42% eröffnet. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund des positiven Trends in der jüngsten Kursentwicklung.

Analystenempfehlungen

Derzeit sind 16 Analysten der Meinung, dass die Aktie ein starker Kauf ist, während 6 Analysten sie als “Kauf” einstufen, aber nicht euphorisch sind. 7 Experten haben sich neutral positioniert und empfehlen, die Aktie zu halten, während 1 Analyst der Meinung ist, dass die Aktie verkauft werden sollte. Insgesamt sind also noch 73,33% der Analysten optimistisch gestimmt.

Abschließende Einschätzung

Die positiven Einschätzungen der Analysten werden durch den bewährten Trend-Indikator “Guru-Rating” unterstützt, der zuvor auf “Guru-Rating ALT” lag.

Insgesamt lässt die Analyse darauf schließen, dass Intuit derzeit unterbewertet ist, und die überwiegende Mehrheit der Analysten eine positive Einschätzung zur Aktie hat.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Intuit-Analyse von 25.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Intuit jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Intuit Aktie

Intuit: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...