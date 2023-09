Intuit – Aktie laut Analysten unterbewertet

Weitere Suchergebnisse zu "Intuit":

Am gestrigen Handelstag setzte die Aktie von Intuit ihre Abwärtsbewegung fort und verlor an Wert. In den letzten fünf Handelstagen fielen die Kurse um insgesamt -3,24%. Demnach ist der Markt aktuell relativ pessimistisch eingestellt.

Laut Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel von Intuit bei 473,66 EUR. Sollte sich diese Einschätzung bewahrheiten, eröffnet sich Investoren ein Potential von -0,45%. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Meinung. Einige sehen aufgrund des schwachen Trends derzeit kein Kaufpotential in der Aktie.

Das Guru-Rating beträgt weiterhin 4,31 nach zuvor “Guru-Rating ALT”. Von insgesamt 29 Analysten empfehlen rund 79% (23) einen Kauf oder eine starke Kaufempfehlung für die Intuit-Aktie. Eine neutrale Bewertung erhält sie von sechs Experten und nur wenige sprechen aktuell eine...