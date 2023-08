Intuit: Aktie aktuell unterbewertet – Kursziel 456,17 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Intuit":

Die Intuit-Aktie wird derzeit von Analysten als nicht richtig bewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel beläuft sich auf 456,17 EUR, was einem Potenzial von +1,15% entspricht.

• Am 04.08.2023 gab es eine Kursentwicklung von 0,00%

• Guru-Rating bleibt mit 4,31 bestehen

Am gestrigen Tag verzeichnete die Intuit-Aktie an der Börse keine Veränderung im Vergleich zum Vortagesschlusskurs. In den vergangenen fünf Handelstagen fiel das Ergebnis um -2,88%. Die Marktteilnehmer scheinen also eher pessimistisch zu sein.

Obwohl die Entwicklung überraschend kam, sind sich Bankanalysten einig in ihrer Prognose eines mittelfristigen Kursziels bei 456,17 EUR für Intuit. Damit bietet das Unternehmen Investoren ein Potential von +1,15%. Einige Analysten teilen diese Ansicht jedoch aufgrund des jüngsten schwachen Trends nicht.

