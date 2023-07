Intuit: Aktie aktuell unterbewertet - Kursziel bei 446,08 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Intuit":

Die Aktie von Intuit konnte gestern am Finanzmarkt mit einem Plus von +3,08% punkten und verzeichnete somit in der vergangenen Handelswoche einen Anstieg von +4,78%. Diese positive Entwicklung dürfte viele Investoren erfreuen. Doch lohnt sich ein Blick auf das mittelfristige Kursziel.

Aktuell liegt dieses bei 446,08 EUR und zeigt laut den Bankanalysten ein Potential von -3,99% auf. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Meinung: Während 16 Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und weitere acht zu einem Kauf raten, sprechen sich fünf für “halten” aus. Nur einer plädiert für den Verkauf der Papiere.

Das Guru-Rating beläuft sich nun auch auf 4,30 nach zuvor bereits 4,30. Demnach ist die Stimmung insgesamt positiv eingestellt – rund +80% der Analysten empfehlen zumindest weiterhin eine Investition.