Intuit Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Der Aktienkurs von Intuit hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 59,2 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt um 7,17 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Intuit im Branchenvergleich eine Outperformance von +52,04 Prozent aufweist. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor übertrifft Intuit mit einer Rendite von 52,16 Prozent den Durchschnitt von 7,04 Prozent im letzten Jahr. Aufgrund dieser starken Leistung erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen der Marktteilnehmer in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders negativ über Intuit diskutiert, wobei an vier Tagen positive Themen und an sechs Tagen negative Themen überwogen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten vor allem negative Themen. Trotzdem ergaben tiefere Analysen, dass in letzter Zeit überwiegend positive Signale im Vordergrund standen. Aufgrund dieser gemischten Stimmung erhält Intuit insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Schlusskurs von 628,02 USD um +27,3 Prozent über dem Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (493,35 USD) liegt. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (555,2 USD) weicht der aktuelle Schlusskurs um +13,12 Prozent ab. Aus charttechnischer Sicht erhält die Intuit-Aktie daher sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis ein "Gut"-Rating.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass von insgesamt 11 abgegebenen Bewertungen für die Intuit-Aktie 9 "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren, was ein insgesamt positives Rating ergibt. Auch das durchschnittliche Kursziel von 520,1 USD, das sich aus den Analystenbewertungen ergibt, deutet auf ein Abwärtspotential von -17,18 Prozent hin, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Somit erhält Intuit in diesem Punkt der Analyse ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt zeigt sich also eine gemischte Bewertung für die Intuit-Aktie, mit starken positiven Leistungen in der Performance und der technischen Analyse, jedoch eher gemischten Signalen im Anleger-Sentiment und der Analysteneinschätzung.