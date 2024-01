Intuit Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Intuit":

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse von Intuit ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem Wert von 34,83 ist das Unternehmen deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt in der "Software"-Branche, was darauf hinweist, dass Intuit unterbewertet ist. Im Vergleich zum Branchen-KGV von 59,01 liegt der Abstand bei 41 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme negativer Kommentare über Intuit in den sozialen Medien, was zu einem negativen Stimmungsbarometer bei den Marktteilnehmern führt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Diskussionen über Intuit ist höher als normal, und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Intuit liegt bei 63,59, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Neutral" basierend auf dem RSI.

In Bezug auf die Aktienkurs-Performance hat Intuit in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +49,27 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Software"-Branche erzielt. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von Intuit um 50,89 Prozent über dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie für Intuit.