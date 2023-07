Intuit: Aktie mit Potenzial - Kursziel von 446,08 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Intuit":

Die Intuit-Aktie wurde in jüngster Zeit unterschätzt und weist laut Analysten ein erhebliches Aufwärtspotenzial auf. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 446,08 EUR, was einem möglichen Gewinn von fast 4% entspricht.

• Am 28.07.2023 legte die Aktie um +3,08% zu

• Mittelfristiges Kursziel: 446,08 EUR

• Guru-Rating verbessert sich von “Guru-Rating ALT” auf aktuell 4,30

Am gestrigen Handelstag stieg die Intuit-Aktie um +3,08%. In der vergangenen Woche konnte sie insgesamt einen Zuwachs von +4,78% verzeichnen. Die Marktstimmung scheint also recht optimistisch zu sein.

Obwohl dies eine unerwartete Entwicklung für einige Bankanalysten gewesen sein mag, sind diese doch im Durchschnitt davon überzeugt, dass das mittelfristige Ziel des Unternehmens bei einem Wert von 446,08 EUR liegen sollte. Falls sich ihre Vorhersagen bewahrheiten...