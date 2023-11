Intuit-Aktie: Kursziel von 487,56 EUR bleibt im Fokus

Weitere Suchergebnisse zu "Intuit":

Die Aktie von Intuit hat gestern eine negative Kursentwicklung verzeichnet und liegt in den letzten fünf Handelstagen bei einem Rückgang von -0,58%. Trotzdem sind Analysten davon überzeugt, dass das wahre Kursziel derzeit bei 487,56 EUR liegt.

• Am 27.11.2023 fielen die Aktien um -0,50%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 487,56 EUR

• Die durchschnittliche Bewertung der Bankanalysten ist unverändert mit einem Guru-Rating von 4,21

