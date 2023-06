Intuit Aktie: Kurspotenzial von 13,65%

Weitere Suchergebnisse zu "Intuit":

Der gestrige Handelstag brachte Intuit eine positive Kursentwicklung von +1,98%. In den vergangenen fünf Handelstagen stieg die Aktie um insgesamt +2,88%, was ein Zeichen für Optimismus am Markt ist. Die Bankanalysten sind sich einig und sehen das mittelfristige Kursziel bei 456,81 EUR (+13,65%).

• Intuit: Am 02.06.2023 mit +1,98%

• Das aktuelle Kursziel liegt bei 456,81 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,30

16 Analysten empfehlen einen Kauf der Aktie und weitere acht teilen diese Einschätzung in einem eher optimistischen Ton. Fünf Experten bewerten die Aktie als “halten” und nur einer vertritt die Meinung eines Verkaufs. Somit rechnen rund 80% der Analysten weiterhin mit einem positiven Trend.

Abschließend ergänzt das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating”, dass zuvor auf “Guru-Rating ALT” lag – eine klare...