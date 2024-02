Intuit Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Weitere Suchergebnisse zu "Pool":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Intuit liegt bei 34,83, was 41 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Bereich "Software" von 59 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie preisgünstiger erscheint und auf fundamentaler Basis als "gut" eingestuft werden kann.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten Wochen überwiegend positiv. Dies spiegelt sich auch in den positiven Themen wider, die in Bezug auf den Wert angesprochen wurden. Die Analyse der kommunikativen Aktivitäten ergab jedoch sowohl positive als auch negative Signale, weshalb die Einschätzung auf dieser Ebene als "neutral" eingestuft wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 63,84, was zu einer Bewertung als "neutral" führt. Der RSI25 beträgt 40,85, was ebenfalls zu einer "neutralen" Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt führt dies zu einem Gesamtrating von "neutral".

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 9-mal eine "gut" und 2-mal eine "neutral" Einschätzung für Intuit abgegeben. Langfristig wird der Titel daher von institutioneller Seite als "gut" bewertet. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, und das mittlere Kursziel liegt bei 520,1 USD, was auf eine erwartete negative Entwicklung von -18,51 Prozent hindeutet. Insgesamt ergibt sich somit für die Bewertung durch institutionelle Analysten eine "neutrale" Stufe.