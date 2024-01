Intuit Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Der Aktienkurs von Intuit hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 59,2 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Informationstechnologie" eine Überperformance von 50,1 Prozent bedeutet. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Software" beträgt 10,66 Prozent, wobei Intuit aktuell um 48,55 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser überdurchschnittlichen Performance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse wird die Intuit derzeit ebenfalls als "Gut" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 496,26 USD, während der Kurs der Aktie bei 591,14 USD liegt, was einer Überperformance von +19,12 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 560,49 USD, was einer Abweichung von +5,47 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie auch in diesem Zeitraum als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Intuit-Aktie zeigt einen Wert von 82, was auf eine Überkauftheit hinweist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu ist der RSI auf 25-Tage Basis bei 40,98, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich nach RSI-Bewertung eine "Schlecht"-Rating für Intuit.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz ist die Aktivität im Netz als durchschnittlich zu bewerten, während die Rate der Stimmungsänderung eher positiv war, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.