Intuit-Aktie: Analysten sehen mittelfristiges Kurspotenzial von 467,56 Euro

Am gestrigen Handelstag legte die Intuit-Aktie um +4,12% zu und setzt damit den positiven Trend der vergangenen fünf Tage fort. Insgesamt liegt die Rendite bei +6,31%. Die Bankanalysten sind der Meinung, dass das wahre Kursziel von Intuit bei 467,56 EUR liegt.

• Am 25.08.2023 stieg die Aktienrendite um +4,12%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 467,56 EUR

• Derzeit teilen nicht alle Analysten diese optimistische Einschätzung

15 der befragten Experten empfehlen einen starken Kauf der Intuit-Aktie. Acht weitere setzen auf “Kauf” und sechs weitere halten eine neutrale Positionierung für angebracht.

Das Guru-Rating bleibt stabil bei einer Bewertung von 4,31.

Es scheint also so zu sein, dass sich momentan nur wenige Analysten gegen eine langfristig positive Entwicklung aussprechen können – ein Ergebnis in Einklang mit dem...