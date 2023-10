Intuit-Aktie: Analysten sehen großes Potenzial - Kursziel bei 476,94 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Intuit":

Die Aktie von Intuit konnte sich gestern am Finanzmarkt stabilisieren und legte eine Entwicklung von nur -0,25 % hin. Insgesamt erreichte der Aktienkurs in den letzten fünf Handelstagen ein Plus von +0,52 %. Die Marktstimmung ist aktuell neutral.

Jedoch scheinen die Bankanalysten eine positive Zukunftsprognose für Intuit zu haben. Das mittelfristige Kursziel wird im Durchschnitt auf 476,94 EUR geschätzt. Das bedeutet ein hohes Potenzial mit einer Renditeerwartung von -1,30 %.

In Bezug auf das Guru-Rating hat sich die Einschätzung nicht verändert und liegt bei einem Wert von 4,31 nach wie vor im positiven Bereich.

15 Analysten empfehlen stark den Kauf der Intuit-Aktie. Weitere acht Experten bewerten die Aktie als einen “Kauf”, während sechs weitere es als “halten” betrachten. Der Anteil der optimistischen Analysten beläuft...