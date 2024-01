Intrusion Aktie: Das war abzusehen!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Intrusion derzeit bei 0,84 USD liegt, während der Aktienkurs selbst 0,25 USD erreicht hat. Dies führt zu einer Distanz von -70,24 Prozent zum GD200, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 0,32 USD, was einen Abstand von -21,88 Prozent und ebenfalls eine Bewertung als "Schlecht" ergibt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote für die Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Intrusion als Neutral-Titel betrachtet wird. Der RSI7 beträgt 50 und der RSI25 beläuft sich auf 66,67, was für beide Zeiträume zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Zusammen ergibt sich also ein Gesamtranking als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf die Stimmung der Anleger ergibt die Betrachtung sozialer Plattformen, dass die Kommentare neutral waren und die Nutzer in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen aufgegriffen haben. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Die Bewertung des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es in den letzten vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes gab, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Die Kommunikationsfrequenz hat sich jedoch leicht reduziert, was darauf hinweist, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält die Aktie daher auf dieser Stufe ein "Gut"-Rating.