Intrusion Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Der Relative Strength Index (RSI) der Intrusion-Aktie zeigt an, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist, wodurch eine "Neutral"-Bewertung resultiert. Der RSI für die Intrusion deutet auch auf eine "Neutral"-Situation hin, wenn der Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Intrusion-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 0,23 USD lag, was einer Abweichung von -66,67 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 0,25 USD erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment für die Intrusion-Aktie war in den letzten Tagen größtenteils positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung führt. Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, mit nur wenigen neutralen Tagen.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie von Intrusion wird als "Neutral" bewertet, da die Beitragsanzahl und die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität zeigen und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist.

Insgesamt ergibt sich für die Intrusion-Aktie eine Mischung aus "Neutral", "Gut" und "Schlecht"-Bewertungen, was auf eine uneinheitliche Entwicklung in den verschiedenen Analysekategorien hinweist.