Intrusion Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Aktuell liegt der RSI bei 60, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 68, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 0,8 USD liegt, während der tatsächliche Kurs bei 0,24 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -70 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 0,31 USD, was zu einem Abstand von -22,58 Prozent führt und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt wird daher die Gesamtnote der Aktie als "Schlecht" bewertet.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, weshalb die Aktie auch hier mit einem "Neutral" bewertet wird. Auch in Bezug auf die Kommunikationsfrequenz gab es keine signifikanten Veränderungen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Analyse der Stimmung in den sozialen Medien ergab, dass die Kommentare und Befunde neutral waren, jedoch in den letzten zwei Tagen vermehrt negative Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also, dass die Aktie von Intrusion hinsichtlich des RSI, der technischen Analyse, des Sentiments und des Anlegerverhaltens als "Neutral" bis "Schlecht" eingestuft werden muss.