Intrusion Aktie: Da kann man verrückt werden!

Die Diskussionen über Intrusion auf sozialen Medien geben ein Signal zur Anlegerstimmung. In den letzten Wochen überwogen die positiven Meinungen, während neutrale Themen angesprochen wurden. Unsere Redaktion bewertet das Unternehmen daher als "Neutral". Die Aktie von Intrusion wird hinsichtlich der Anlegerstimmung als angemessen bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Intrusion-Aktie am letzten Handelstag bei 0,25 USD lag, was einem Rückgang von 70,24 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (0,84 USD) entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem Schlusskurs von 0,32 USD (-21,88 Prozent) unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Sentiment und Buzz Analyse zeigt, dass die Stimmung sich in den letzten Wochen deutlich verbessert hat. Daher erhält die Aktie von Intrusion eine "Gut"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen jedoch nicht außergewöhnlich, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 33,33 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 67,86 und erhält ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Intrusion-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.