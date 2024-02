Intrum Justitia-Anleger machen nicht mehr mit!

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig im Finanzmarkt verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers im Verhältnis zu seiner Zeit. Bei der Bewertung von Intrum verwenden wir den 7-Tage-RSI und den 25-Tage-RSI. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 45,7 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI überkauft, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Bei Intrum zeigt die Diskussionsintensität eine negative Veränderung, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Ebenso deutet die Rate der Stimmungsänderung auf eine negative Veränderung hin, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Anlegerstimmung basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Intrum überwiegend negativ diskutiert. Aktuell zeigen sich jedoch vor allem positive Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs kommt ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung für Intrum. Der GD200 des Wertes liegt bei 67,1 SEK, während der aktuelle Kurs (36,37 SEK) um -45,8 Prozent darüber liegt. Ähnlich verhält es sich mit dem GD50, der bei 59,54 SEK liegt und somit eine Abweichung von -38,92 Prozent aufweist.

Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht" für Intrum auf Basis der verschiedenen Analysen.