Intrum Justitia Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Das Anleger-Sentiment ist für die Bewertung einer Aktie von großer Bedeutung. In letzter Zeit wurde besonders die Aktie von Intrum in den sozialen Medien diskutiert. Dabei wurden hauptsächlich positive Meinungen veröffentlicht. Allerdings konzentrierte sich der Meinungsmarkt in den letzten Tagen insbesondere auf negative Themen rund um Intrum. Diese Entwicklung führt insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung. Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse des Anleger-Sentiments insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse wird auf den gleitenden Durchschnittskurs als Grundlage zurückgegriffen. Der GD200 des Wertes liegt bei 74,34 SEK, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (68,82 SEK) um -7,43 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zur Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 59,29 SEK, was einer Abweichung von +16,07 Prozent entspricht. Somit ist die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert einzustufen. Insgesamt führt dies zu einer "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der Intrum-RSI liegt bei 38,32, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 28,77, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Gut" führt. Das Gesamtbild führt zu einem Rating "Gut".

Die Stimmung und das Interesse an Intrum haben sich in den letzten Wochen deutlich zum Negativen verändert. Dies basiert auf einer Auswertung der Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen aufweisen. Aufgrund der negativen Auffälligkeiten wird dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet. Die Veränderung der Anzahl der Beiträge deutet dagegen auf eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen hin, was ebenfalls mit einer "Schlecht"-Bewertung honoriert wird. Insgesamt erhält Intrum in diesem Bereich daher ein "Schlecht"-Rating.