Intrum Justitia Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein gutes Instrument zur Einschätzung überkaufte oder unterkaufte Titel darstellt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Intrum-Aktie liegt bei 41, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 64,15 liegt. Auch hier ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft, was zu einem "Neutral"-Rating für den RSI25 führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für die Intrum-Aktie.

Die Stimmung der Anleger spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Analysten haben die Meinungen auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare zu Intrum positiv war. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um Intrum diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Intrum-Aktie auf 60,25 SEK, während der aktuelle Kurs bei 25,69 SEK liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -57,36 Prozent und einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 40,45 SEK, was einer Distanz von -36,49 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtnote von "Schlecht" für die Intrum-Aktie.

Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz spielt eine Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In den letzten Monaten zeigte die Diskussionsintensität rund um Intrum eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, was zu einer Gesamteinstufung von "Schlecht" für die Intrum-Aktie führt.