Intrum Justitia Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet liefert wichtige Erkenntnisse über die Einschätzung einer Aktie. Bei der Bewertung von Intrum wurden die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Die Diskussionsintensität wurde als durchschnittlich eingestuft, was auf normale Aktivität hinweist und zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung zu Intrum in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen Tagen standen vor allem negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung als "schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Intrum-Aktie beträgt 90, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und zu einer schlechten Bewertung führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt.

Die technische Analyse, insbesondere der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Intrum-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen, zeigt einen Wert von 68,28 SEK. Da der letzte Schlusskurs bei 34,6 SEK liegt, wird die Aktie als "schlecht" bewertet. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "schlecht"-Rating bedacht, da der Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt ergibt die Analyse der verschiedenen Faktoren eine insgesamt negative Einschätzung der Intrum-Aktie.