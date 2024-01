Intrum Justitia Aktie: Hammer-Nachricht!

Die technische Analyse zeigt, dass die Intrum-Aktie derzeit 18,57 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Gut" führt. Allerdings ist die Aktie auf Basis der vergangenen 200 Tage als "Schlecht" einzustufen, da die Distanz zum GD200 bei -7,15 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" bewertet.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Intrum. Die Aktie wird daher als "Neutral" eingestuft. Die geringere Diskussion und abnehmende Aufmerksamkeit führen zu einem "Schlecht"-Rating. Die Gesamtbeurteilung für die Aktie ist somit ebenfalls "Schlecht".

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die positiven Meinungen zu Intrum in den vergangenen Wochen zugenommen haben. Auch die besprochenen Themen waren überwiegend positiv. Daher wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft, basierend auf der Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Intrum-Aktie derzeit als überverkauft betrachtet wird, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt hingegen ein "Neutral"-Rating, da das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating.

Insgesamt lässt die technische Analyse und die Beurteilung des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien darauf schließen, dass die Intrum-Aktie aktuell als "Neutral" bis "Schlecht" einzustufen ist. Die Anlegerstimmung hingegen deutet auf eine angemessene Bewertung als "Gut" hin.