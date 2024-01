Intron Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI der letzten 7 Tage für die Intron-Aktie beträgt aktuell 40, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Bei Betrachtung des RSI der letzten 25 Handelstage zeigt sich jedoch, dass Intron auf dieser Basis überkauft ist, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 4,06 HKD für den Schlusskurs der Intron-Aktie. Der letzte Schlusskurs liegt jedoch bei 2,25 HKD, was einem Unterschied von -44,58 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 2,71 HKD liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Bei einer Dividendenrendite von 4,21 % für die Aktie von Intron ergibt sich ein geringerer Ertrag von 0,68 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Automatischen Komponenten. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Aktie von Intron im vergangenen Jahr eine Rendite von -44,43 Prozent erzielt, was 48,72 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich "Automatische Komponenten" liegt die Aktie mit einer mittleren jährlichen Rendite von -4,28 Prozent um 40,15 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.