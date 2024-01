Intron Aktie: Ist es das gewesen?

Intron, ein Unternehmen aus der "Automatische Komponenten"-Branche, hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -44,43 Prozent erzielt. Im Branchenvergleich zeigt sich, dass ähnliche Aktien im Durchschnitt um -4,71 Prozent gefallen sind, was zu einer Underperformance von -39,73 Prozent für Intron führt. Auch im Sektorvergleich ist das Unternehmen mit einer Rendite von 48,43 Prozent unter dem Durchschnitt des "Zyklische Konsumgüter"-Sektors.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt Intron mit einem Wert von 4,91 aktuell 68 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb sie eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Intron-Aktie der letzten 200 Handelstage um -45,59 Prozent vom aktuellen Kurs abweicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einer Abweichung von -18,68 Prozent unter dem letzten Schlusskurs. Aufgrund dieser Werte erhält das Unternehmen insgesamt ein "Schlecht"-Rating in der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Intron mit 4,21 Prozent momentan leicht unter dem Branchendurchschnitt von 5,09 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt zeigt sich, dass Intron in verschiedenen Bereichen unterdurchschnittliche Leistungen erbracht hat, was zu schlechten Bewertungen in Bezug auf die Performance, das KGV, die technische Analyse und die Dividende führt.