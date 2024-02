Intron Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Derzeit wird die Intron-Aktie als unterbewertet betrachtet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4,91 Euro, was 65 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 14 Euro. Somit wird der Titel auf Basis des KGV als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse weist die Aktie eine Abweichung von -33,99 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage auf und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung. Doch auf Basis des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs darüber liegt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussion über Intron gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum ebenfalls unauffällig, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Die Performance von Intron in den letzten 12 Monaten betrug -44,43 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche, die im Durchschnitt um -13,55 Prozent gefallen sind, eine Underperformance von -30,88 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Intron um 39,58 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.