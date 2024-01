Intron Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Die Intron-Aktie wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 27,59 Punkten, was bedeutet, dass die Intron-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 hingegen zeigt, dass Intron überkauft ist, wodurch das Wertpapier mit "Schlecht" eingestuft wird, was zu einer "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse führt.

Die Dividendenrendite der Intron-Aktie beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 4,21 Prozent und liegt nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 4,87 Prozent in der Branche "Automatische Komponenten". Daher erhält die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Hierbei wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit der Wert bei 4 für Intron. Das bedeutet, dass für jeden Euro Gewinn von Intron die Börse 4,91 Euro zahlt, was 68 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 15. Aufgrund dieser Unterbewertung wird das Wertpapier auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Intron-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -44,43 Prozent erzielt, was 48,9 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Automatische Komponenten" beträgt -5,07 Prozent, wobei Intron aktuell 39,36 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.