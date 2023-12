Intron Aktie: Alles unter Kontrolle?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Intron zeigt einen Wert von 87,18, was als "Schlecht" eingestuft wird. Für einen Zeitraum von 25 Tagen (RSI25) beläuft sich der Wert auf 59,26, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Rating.

Intron weist derzeit eine Dividendenrendite von 4,21 Prozent auf, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,97 Prozent. Aufgrund der geringen Differenz wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Es ist zu beachten, dass die Dividendenrendite ein täglich schwankender Wert ist, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

In Bezug auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigen sich die Marktteilnehmer in Bezug auf Intron in den letzten Tagen neutral eingestellt. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen deuten vorwiegend auf eine neutrale Stimmung hin. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Intron daher ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt verzeichnet Intron in den letzten 12 Monaten eine Performance von -36,13 Prozent, was eine Underperformance von -31,27 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Performance von Intron mit einer Abweichung von 46,58 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.