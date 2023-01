Introhive gibt Ernennung von Lee Blakemore zum Chief Executive Officer bekannt

Fredericton, New Brunswick (ots/PRNewswire) -Introhive, die weltweit führende Plattform für Kundeninformationen, gab heute bekannt, dass Lee Blakemore zum Chief Executive Officer ernannt wurde. Blakemore bringt mehr als 30 Jahre Software- und Vertriebserfahrung ein, um Introhive durch seine nächste Wachstumsphase zu führen, mit einem Fokus auf Kundenwachstum sowie Produktforschung und -entwicklung.Lee verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz und tiefgehende Expertise bei der Skalierung von Software-Unternehmen für ein globales Publikum. Während seiner gesamten Karriere hat er Unternehmensbereiche wie Markteinführung, Betrieb, Kundensupport und internationaler Betrieb bei führenden Unternehmen für Unternehmenssoftware geleitet. Er ist ein erfahrener Technologieführer, der Unternehmenstransformationen zur Förderung des Wachstums leitet.Blakemore war vor Kurzem als President of K-12 Community Engagement bei Anthology tätig, wo er erfolgreich das Geschäft von Blackboard K-12 leitete, was zum Verkauf des Unternehmens an Finalsite geführt hat, wobei Blakemore bei der erfolgreichen Integration und Vereinheitlichung des Unternehmens half. Vor Anthology bekleidete Lee mehrere leitende Positionen bei Blackboard, darunter President, Global Markets und Chief Client Officer. Vor seinem Eintritt bei Blackboard im Jahr 2015 war Lee SVP of Global Sales & Marketing bei Velocity Technology Solutions und hatte leitende Positionen bei IBM, Corio (übernommen von IBM) und Scala Business Solutions (übernommen von Epicor) inne.„Ich bin begeistert, Introhive beizutreten und unser talentiertes Team zu leiten. Ich freue mich darauf, das volle Potenzial des Unternehmens zu erschließen, während wir unsere proprietäre Plattform für Kundeninformationen nutzen, um Unternehmen dabei zu helfen, den vollen Wert ihrer CRM-Investition zu realisieren und die Kundenbeziehungen zu vertiefen", sagte Blakemore. „Introhive genießt das Vertrauen von Hunderten der weltweit führenden professionellen Dienstleistungsunternehmen, um den Umsatz zu steigern, die Betriebskosten zu senken und die Effizienz der Mitarbeiter zu steigern. Wir haben eine spannende Gelegenheit, weiter zu wachsen, während wir in die große Anzahl von Märkten eintreten, die nach wie vor unterversorgt und sich der Möglichkeiten von Introhive nicht bewusst sind."Im Jahr 2021 sicherte sich Introhive 100 Millionen Dollar in seiner Serie-C-Finanzierungsrunde, die von PSG, einem führenden Wachstumskapitalunternehmen, geleitet wurde, um weiter in die Entwicklung von Kundeninformationslösungen für weltweit führende Unternehmen zu investieren.Informationen zu IntrohiveIntrohive ist ein preisgekröntes Software-Unternehmen, das vertriebsorientierte B2B-Unternehmen dabei unterstützt, in Bezug auf Kunden intelligenter zu werden. Die Plattform für Kundeninformationen von Introhive erfasst und liefert vertrauenswürdige Kundendaten automatisch in CRM, um Erkenntnisse über Beziehungen und umsetzbare Informationen für Revenue-Teams zu erfassen, wo und wann sie sie benötigen, um Kundenkonten zu finden, zu gewinnen und zu erweitern. Introhive verfügt über Niederlassungen in den USA, Kanada, dem Vereinigten Königreich und Indien und unterstützt Hunderttausende von Nutzern in mehr als 90 Ländern auf der ganzen Welt. Weitere Informationen finden Sie auf www.introhive.com.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1983557/Introhive_Lee_Blakemore.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3756959-1&h=4223063252&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3756959-1%26h%3D2409287814%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1983557%252FIntrohive_Lee_Blakemore.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1983557%252FIntrohive_Lee_Blakemore.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1983557%2FIntrohive_Lee_Blakemore.jpg)View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/introhive-gibt-ernennung-von-lee-blakemore-zum-chief-executive-officer-bekannt-301722512.htmlPressekontakt:Prosek Partners,Jackie Schofield,jschofield@prosek.comOriginal-Content von: Introhive, übermittelt durch news aktuell