Intrepid Potash Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Die technische Analyse von Intrepid Potash zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) bei 23,36 USD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Gut", da der Aktienkurs bei 24,91 USD lag und damit einen Abstand von +6,64 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 20,71 USD, was einer Differenz von +20,28 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine positive Gesamtbewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Intrepid Potash eingestellt waren. Es gab 12 positive und einen negativen Tag, sowie einen Tag ohne eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Intrepid Potash-Aktie als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 beträgt 33,4 und der RSI25 liegt bei 32,17, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Langfristige Meinungen von Analysten deuten darauf hin, dass die Aktie von Intrepid Potash als "Schlecht" eingestuft wird, basierend auf den vorliegenden Bewertungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das Kursziel wird auf 29 USD festgelegt, was eine zukünftige Performance von 16,42 Prozent bedeuten würde. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung auf Basis der Analystenmeinungen.