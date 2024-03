Intrepid Potash Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Die Intrepid Potash-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt einen Schlusskurs von 22,24 USD verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs jedoch bei 18,76 USD, was einem Unterschied von -15,65 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird im Rahmen der Charttechnik analysiert und beträgt aktuell 19,7 USD, was einem ähnlichen Wert wie der letzte Schlusskurs (-4,77 Prozent) entspricht. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Intrepid Potash für die einfache Charttechnik daher ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Intrepid Potash in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden insbesondere negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was dazu führt, dass die Einschätzung als "Schlecht" erfolgt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Intrepid Potash aktuell mit einem Wert von 46,03 als "Neutral" eingestuft. Auch der RSI25-Wert von 57 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daraus ergibt sich insgesamt eine Einstufung des RSI als "Neutral".

Die Stimmung bezüglich Intrepid Potash hat sich in den letzten Wochen deutlich zum Negativen verändert. Dies basiert auf der Auswertung der sozialen Medien, in denen vermehrt negative Themen aufgegriffen wurden. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Intrepid Potash daher insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für diese Stufe.