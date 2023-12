Intrepid Metals Aktie: Ist es vollbracht?

Die Stimmung unter den Marktteilnehmern in den sozialen Medien ist überwiegend negativ gegenüber Intrepid Metals. In den letzten Tagen gab es insgesamt ein positiver und zwei negativer Tage. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ist der Kurs von Intrepid Metals mit 0,18 CAD derzeit um 18,18 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index, RSI, zeigt mit einem Wert von 50 eine neutrale Einschätzung, sowohl für einen Zeitraum von 7 Tagen als auch für 25 Tagen.

Aufgrund all dieser Faktoren ergibt sich insgesamt eine neutrale Bewertung für Intrepid Metals.