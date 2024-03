Intrance Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

In den letzten vier Wochen gab es bei Intrance keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "neutral" bewertet. Bezüglich der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 141 JPY einen Abstand von +52,85 Prozent zum GD200 (92,25 JPY) hat, was ein positives Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 147,22 JPY, was zu einem Abstand von -4,22 Prozent führt und somit als "neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird der Kurs der Intrance-Aktie als "gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt auf 7-Tage-Basis aktuell 100 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan überkauft ist und daher als "schlecht" eingestuft wird. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch weder überkauft noch überverkauft an und wird daher als "neutral" bewertet. Insgesamt erhält Intrance in Bezug auf den RSI eine "schlechte" Bewertung.

Im Hinblick auf das Anleger-Sentiment ergab die Diskussion in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen keine signifikanten positiven oder negativen Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Intrance somit eine "neutrale" Bewertung basierend auf dem Anleger-Sentimentsbarometer.