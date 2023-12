Intrance Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht durch die Relation der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit. Für die Intrance-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 45, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 37,42 ebenfalls, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, wodurch auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für Intrance.

Die Anleger-Stimmung bei Intrance in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Die Auswertung der letzten zwei Wochen zeigt, dass weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher erhält auch hier die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse des aktuellen Kurses der Intrance-Aktie zeigt ein positives Signal, da der Kurs mit +66,55 Prozent Entfernung vom GD200 (69,05 JPY) als "Gut" bewertet wird. Auch in Bezug auf den GD50, der einen Kurs von 88,82 JPY aufweist, ergibt sich mit einem Abstand von +29,48 Prozent ein "Gut"-Signal.

Insgesamt lässt die Analyse auf Basis der technischen Indikatoren und der Anlegerstimmung den Schluss zu, dass die Intrance-Aktie aktuell neutral bewertet wird.