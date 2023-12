Intraco Aktie: Das könnte richtig teuer werden!

Der Vergleich des Aktienkurses zeigt, dass die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -9,43 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu anderen Aktien aus der Industrie liegt der Wert von Intraco damit um 4,06 Prozent unter dem Durchschnitt von -5,37 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" beträgt -4,54 Prozent, wobei Intraco aktuell 4,89 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich, dass die Dividendenrendite von Intraco derzeit bei 0 Prozent liegt, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche weist eine Dividendenrendite von 5,42 auf, was einen Unterschied von -5,42 Prozent zur Intraco-Aktie darstellt. Aufgrund dieses Ergebnisses wird die Dividendenpolitik der Aktie ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien in Bezug auf Intraco ist insgesamt neutral. In den letzten zwei Wochen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Intraco weist ein KGV von 600 auf, was deutlich teurer ist als der Branchendurchschnitt von 20,45. Dies führt zu einer Überbewertung um 2834 Prozent und führt daher zu einer "Schlecht"-Empfehlung für die Aktie.