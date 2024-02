Intraco Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing Co.":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Intraco beträgt das aktuelle KGV 675, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" im Durchschnitt ein KGV von 21 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Intraco daher nach aktuellem Stand überbewertet, und die Aktie erhält in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.

Die Diskussionen rund um Intraco auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge, und in den vergangenen Tagen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein und ist der Auffassung, dass die Aktie von Intraco bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

In technischer Hinsicht verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Intraco aktuell bei 0,24 SGD, was der Aktie die Einstufung "Gut" einbringt. Der Aktienkurs selbst ging bei 0,295 SGD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +22,92 Prozent aufgebaut. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) schneidet die Intraco-Aktie mit einem Niveau von 0,27 SGD und einer Differenz von +9,26 Prozent positiv ab. Der Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse lautet also "Gut".

In Bezug auf die Dividende ist Intraco mit einer Ausschüttung von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Handelsunternehmen und Distributoren (3,93 %) als niedriger zu bewerten. Die Differenz von 3,93 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

