Intraco Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, gibt an, wie sich die Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen bewegen, indem die Aufwärtsbewegungen in Bezug auf die Gesamtbewegungen gesetzt werden. Der RSI der Intraco liegt bei 42,86, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist, und somit als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls einen Wert von 42, was weiterhin auf eine "Neutral"-Situation hinweist.

In Bezug auf die technische Analyse ist der Kurs der Intraco mit 0,29 SGD inzwischen +16 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung ebenfalls "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +20,83 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Gut" eingestuft.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz in Bezug auf die Aktie liefert die längerfristige Analyse der Kommunikation im Internet interessante Erkenntnisse. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Im Branchenvergleich erzielte die Intraco in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -10,34 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche ist dies eine Underperformance von -6,38 Prozent. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite ebenfalls unter dem Durchschnitt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.