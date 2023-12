Intraco Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Weitere Suchergebnisse zu "Galapagos":

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Aktie von Intraco wird derzeit als neutral eingestuft. Dies ergibt sich aus Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen weder positiv noch negativ ausfielen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Intraco-Aktie zeigt aktuell einen Wert von 66 für die letzten 7 Tage. Dies deutet darauf hin, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI für die letzten 25 Handelstage liegt bei 25, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zum Durchschnitt des Sektors "Industrie" hat die Intraco-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -9,43 Prozent erzielt, was 2,66 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" liegt die Rendite bei -6,16 Prozent, und Intraco weist hier eine Unterperformance von 3,27 Prozent auf. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die langfristige Stimmungslage und das Anleger-Sentiment im Internet zeigen sich ebenfalls neutral für die Aktie von Intraco. Die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität weisen auf eine mittlere Aktivität hin, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut der Messung kaum Änderungen an, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt wird die Aktie von Intraco auf Basis des Anleger-Sentiments, des Relative Strength Index und des Branchenvergleichs als neutral bis schlecht bewertet.