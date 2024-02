Intraco Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Weitere Suchergebnisse zu "BHP Group Ltd":

Der Relative Strength Index (RSI) der Intraco beträgt 14,29, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 44 und deutet auf eine neutrale Situation hin, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Intraco derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 0,24 SGD, während der Kurs der Aktie (0,28 SGD) um +16,67 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Für die vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,27 SGD, was einer Abweichung von +3,7 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral"-Wert einstuft. Die Dividendenrendite von 0 Prozent liegt 3,92 Prozent unter dem Branchendurchschnitt und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. In den letzten 12 Monaten erzielte die Intraco eine Performance von -6,9 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche im Durchschnitt um -9,23 Prozent gefallen sind, was eine Outperformance von +2,33 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite 2,51 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating führt.

