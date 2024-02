Intra-Cellular Therapies-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Im zurückliegenden Jahr haben Analysten die Intra-cellular Therapies Aktie 10 Mal mit "Gut", 0 Mal mit "Neutral" und 0 Mal mit "Schlecht" bewertet, was dem Titel langfristig ein institutionelles Rating von "Gut" einbrachte. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Der aktuelle Kurs liegt bei 75,65 USD, wobei die Analysten eine Entwicklung von 0,73 Prozent erwarten und ein mittleres Kursziel von 76,2 USD veranschlagen, was einer "Neutral"-Einschätzung entspricht. Insgesamt wird die Aktie von institutionellen Analysten als "Gut" bewertet.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv, mit 12 Tagen im grünen Bereich und keiner negativen Diskussion. An zwei Tagen war die Stimmung neutral. Auch in den letzten Tagen wurden überwiegend positive Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da es keine übermäßig positiven oder negativen Diskussionen gab, und die Häufigkeit der Beiträge im normalen Bereich lag.

Der Aktienkurs der Intra-cellular Therapies hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 16,46 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Gesundheitspflegesektor 22,59 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Arzneimittel" beträgt -10,14 Prozent, wobei die Aktie aktuell 26,6 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.