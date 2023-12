Intra-Cellular Therapies Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Die Aktie von Intra-cellular Therapies weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Arzneimittelsektor von 2,49 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Gesundheitspflegesektor hat die Aktie von Intra-cellular Therapies im vergangenen Jahr eine Rendite von 16,46 Prozent erzielt, was 7,68 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Allerdings liegt die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der gleichen Branche "Arzneimittel" bei 20,27 Prozent, wobei Intra-cellular Therapies aktuell 3,81 Prozent unter diesem Wert liegt. Aus diesem Grund wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten überwiegend positive Bewertungen für Intra-cellular Therapies abgegeben, was zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 75,44 USD, was einer Empfehlung zur Steigerung um 15,15 Prozent entspricht.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt ebenfalls eine überwiegend positive Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Intra-cellular Therapies in den letzten Tagen. Basierend auf dieser Analyse erhält das Unternehmen eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.