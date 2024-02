Intra-Cellular Therapies Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Intra-cellular Therapies liegt bei 35,59, was zu einer Einstufung als "neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 51,97 und deutet ebenfalls auf eine "neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamtbewertung von "neutral".

Das Sentiment und der Buzz rund um Aktien werden nicht nur durch Analysen von Banken, sondern auch durch die langfristige Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und die Änderung der Stimmung geben Aufschluss über die allgemeine Stimmungslage. Bei der Aktie von Intra-cellular Therapies zeigt sich eine mittlere Aktivität, was zu einer "neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Intra-cellular Therapies ist jedoch negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "schlecht" bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

In Bezug auf die Dividende weist Intra-cellular Therapies eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 2,5 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Arzneimittel" hat eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2 Prozent. Dies macht die Aktie aus heutiger Sicht zu einem unrentablen Investment, was von der Redaktion als "schlecht" bewertet wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Intra-cellular Therapies derzeit bei 60,67 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 70,4 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +16,04 Prozent, was zu einer Bewertung von "gut" führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage steht derzeit bei 67,38 USD, was einer Distanz von +4,48 Prozent entspricht und somit zu einer Gesamtbewertung von "neutral" führt. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamtnote von "gut" für die Aktie von Intra-cellular Therapies.

