Intra-Cellular Therapies Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten Intra-cellular Therapies 9 Mal positiv bewertet, während es keine neutralen oder negativen Einschätzungen gab. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 75,44 USD, was eine Steigerung um 5,34 Prozent vom aktuellen Schlusskurs (71,62 USD) bedeuten würde. Daher wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien im Gesundheitssektor liegt die Rendite von Intra-cellular Therapies mit 16,46 Prozent etwas unter dem Durchschnitt. In der Arzneimittelbranche liegt die Rendite der Aktie sogar deutlich darunter, was zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie derzeit überverkauft ist, was zu einer positiven Bewertung führt. Auch die charttechnische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Aktie deutlich über dem Durchschnitt der letzten 200 und 50 Handelstage liegt, was ebenfalls zu einer positiven Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Intra-cellular Therapies-Aktie daher positive Bewertungen in Bezug auf das Kursziel, die Branchenperformance, den RSI und die technische Analyse.