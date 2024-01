Intouch Insight Aktie: Der weitere Knall!

Die Intouch Insight schüttet gegenüber dem Branchendurchschnitt der IT-Dienstleistungen eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 17,89 Prozentpunkte weniger ist als der durchschnittliche Wert von 17,89 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Intouch Insight bei -24,56 Prozent, was mehr als 32 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "IT-Dienstleistungen" verzeichnete eine mittlere Rendite von 7,02 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Intouch Insight um 31,58 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

Die Analyse der sozialen Medien ergab, dass Intouch Insight in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet wurde. Auch die Diskussionen rund um den Wert waren überwiegend negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Wert der Intouch Insight-Aktie über dem längerfristigen 200-Tages-Durchschnitt von 0,39 CAD liegt, was einer Abweichung von +10,26 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt wird mit einem Wert von 0,39 CAD übertroffen, was ebenfalls einer Abweichung von +10,26 Prozent entspricht. Auf Basis dieser trendfolgenden Indikatoren erhält Intouch Insight daher insgesamt eine "Gut"-Bewertung.