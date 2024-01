Intouch Insight Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Die Analyse der Kommunikation im Internet liefert wichtige Erkenntnisse zur Einschätzung einer Aktie. Dabei spielen die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung eine entscheidende Rolle. Bei Intouch Insight zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was erneut zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung für das Unternehmen.

Der Relative Strength Index (RSI) für Intouch Insight liegt bei 42,86, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 48, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt wird daher für diese Kategorie eine neutrale Einstufung vergeben.

Die Anleger-Stimmung bei Intouch Insight in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Wochen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Intouch Insight im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") eine Rendite von -24,56 Prozent verzeichnet, was mehr als 32 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "IT-Dienstleistungen"-Branche liegt das Unternehmen mit einer Rendite von 31,85 Prozent deutlich darunter. Basierend auf dieser Entwicklung erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.