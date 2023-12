Intimate Merger Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anhaltspunkt für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Im Falle der Intimate Merger-Aktie weist der RSI für die letzten 7 Tage einen Wert von 83 auf, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 7-Tage-RSI über dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis, welcher bei 61,19 liegt. Somit ist der RSI25 bei 61,19 und deutet darauf hin, dass die Intimate Merger-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, im Gegensatz zum RSI. Daher wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit nach der RSI-Bewertung eine "Schlecht"-Rating für Intimate Merger.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Intimate Merger von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen deutet darauf hin, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Aufgrund dieser Anleger-Stimmung wird die Einstufung daher als "Neutral" betrachtet.

In terms of technical analysis, der Durchschnitt des Schlusskurses der Intimate Merger-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt derzeit bei 1570,6 JPY. Der letzte Schlusskurs von 1021 JPY weicht somit um -34,99 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht einer "Schlecht"-Bewertung entspricht. Auch in Bezug auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (1095,8 JPY) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-6,83 Prozent), wodurch die Aktie ein weiteres "Schlecht"-Rating erhält.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung in Bezug auf Aktien verstärken oder sogar verändern. In Bezug auf Intimate Merger wurde eine mittlere Aktivität bei der Diskussion gemessen und daher die Bewertung "Neutral" erhalten. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.