Intimate Merger Aktie: DAS heißt noch nichts

In den letzten zwei Wochen wurde die Intimate Merger von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. In den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert diskutiert. Daher wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der anzeigen kann, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI für die Intimate Merger-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 33, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält es ein "Neutral"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist ebenfalls neutral, mit einem Wert von 58,29. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs daher ein "Neutral"-Rating.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Bei der Analyse der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung zeigte Intimate Merger durchschnittliche Aktivität und eine geringe Stimmungsänderung. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Intimate Merger-Aktie bei 1529,94 JPY liegt, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 1072 JPY liegt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Basis. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt dagegen ähnlich hoch wie der letzte Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Intimate Merger also auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.