Intimate Merger Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Die Stimmung in den sozialen Netzwerken in Bezug auf das Unternehmen Intimate Merger war in den letzten Tagen neutral. Weder positive noch negative Themen wurden von den Anlegern diskutiert. Aus diesem Grund wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der Intimate Merger aktuell auf 1580,77 JPY geschätzt, während der tatsächliche Kurs bei 1015 JPY liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -35,79 Prozent und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 1108,3 JPY, was einer Distanz von -8,42 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht".

Hinsichtlich des Sentiments und Buzzes zeigte sich in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung. Daher wird auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Zusammenfassend ergibt sich somit auch hier eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Bei der Betrachtung des Relative Strength Index (RSI) stellt sich heraus, dass die Intimate Merger aktuell als überkauft eingestuft wird, sowohl beim 7-Tage-RSI (96,7 Punkte) als auch beim 25-Tage-RSI (66,13 Punkte). Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" beim 7-Tage-RSI und als "Neutral" beim 25-Tage-RSI.

Alle analysierten Punkte führen in diesem Fall zu einer Gesamtbewertung der Aktie Intimate Merger als "Neutral" bis "Schlecht".